München – Noch ist das Glasl mehr als halb voll – doch das Weißbier schäumt schwächer, die internationalen Risiken zuzeln am obergärigen Gerstensaft: Der Herbst-Index der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) – der "Weißbier-Index" – ist im Vergleich zum Frühjahr dieses Jahres gesunken – zum ersten Mal seit vier Jahren. "Die konjunkturelle Lage in Bayern ist weiterhin gut, aber die Abkühlung hat begonnen", sagte vbw-Präsident Alfred Gaffal am Montag.