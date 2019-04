Experten rechnen mit einer "weiterhin angespannten Lage"

Die jüngste Kritik am Baukindergeld können die Immo-Experten der bayerischen Sparkassen nicht nachvollziehen. Das Baukindergeld wirke und erleichtere vor allem in den ländlichen Regionen die Eigentumsbildung, sagte Bumberger. Das gelte ebenso für das in Bayern gezahlte "Baukindergeld Plus" und die Eigenheimzulage.

Auch wenn die Immopreise in Bayern nicht mehr so stürmisch steigen wie in den Vorjahren, rechnen die Immobilien-Experten nach den Worten von Fraunholz mit einer "weiterhin angespannten Lage vor allem in den Städten und wirtschaftlich starken Regionen".

