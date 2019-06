In "Streulage" ist Vorsicht geboten mit dem Laden

Schon in 1-B-Nebenkern-Lagen (wie an der Landsberger- oder Wasserburger Landstraße) machen die Mieten (zwischen 21 und 30 Euro) den Ladeninhabern zu schaffen. "Dort gibt es immer mehr Opfer des Onlinehandels", sagt Kippes. Kaum noch rentabel sind Geschäfte in sogenannter "Streulage" und am Stadtrand, die abseits von Plätzen oder U-Bahnstationen in Wohngebieten liegen – oft in gemischt genutzten Gebäuden, wo gar keine Laufkundschaft vorbeikommt.

Obwohl solche Läden schon für zehn Euro pro Quadratmeter zu haben sind, finden sich kaum noch interessierte Mieter. "Hier müssen sich Vermieter rechtzeitig überlegen, was sie aus ihren Shops machen wollen", sagt Kippes. In Wohnungen oder Büros umbauen, ist rechtlich kompliziert. Eine Alternative, die Schule macht: der Umbau zu einer Kita.