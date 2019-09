Sieben Spiele in Folge - davon vier in der Liga und drei im Toto-Pokal - absolvierte er auf der linken Seite, davon drei im linken Mittelfeld. Bis auf die Auswärtspleite beim MSV Duisburg (1:2) überzeugte der gebürtige Pfälzer, der vor zwei Jahren von der Kölner U17 in die Jugend des TSV 1860 wechselte, in allen Spielen auch in offensiverer Rolle.