Richards kam im vergangenen Sommer nach München und spielt seitdem in der U19 von Trainer Sebastian Hoeneß. Bei 21 Pflichtspieleinsätzen erzielte der kopfballstarke U20-Nationalspieler zwei Treffer. "Ich habe immer davon geträumt, eines Tages bei einem großen Klub in Europa zu spielen. Jetzt bin ich sogar bei einem der Topvereine gelandet. Ich bin wirklich sehr glücklich", so der 18-Jährige nach seiner Vertragsunterschrift.