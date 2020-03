Etwas überraschend stand der 18-Jährige am Samstag gegen die Kraichgauer in der ersten Elf. Nicht wenige rechneten nach der Verletzung von Toptorjäger Robert Lewandowski, der den Münchnern mindestens bis Anfang April fehlen wird, mit Serge Gnabry oder Thomas Müller an vorderster Front.