Erfolgreiche Schönheiten zeigen ihr neues sexy Selbstbewusstsein

Natürlich und glücklicherweise waren sie nie weg, aber in letzter Zeit deutlich versteckter hinter hochgeschlossenen Roben. Wer Heidi Klum, Kim Kardashian, die Topmodels Alessandra Ambrosio und Lais Ribeiro sieht, kann nur staunen. Dezent war gestern. Nach #MeToo und etlichen Body-Shaming-Diskussionen zeigen erfolgreiche Schönheiten ihr neues sexy Selbstbewusstsein. Sie betonen also, was sie haben (Körbchen und Köpfchen!) – mit dem wunderbaren Wissen, nicht nur auf die Oberweite reduziert zu werden. Sie geizen nicht mit ihren Reizen, sie spielen mit ihnen. Allen voran Heidi, bei der mancher Gast durch das üppige Dekolletée gleich eine Schwangerschaft vermutete.