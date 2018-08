Paul Zipser: Nach München - und dann gestärkt in die NBA?

Privat nutzte er die Sommerzwangspause schon mal für große Zukunftsentscheidungen und gab seiner Verlobten das Ja-Wort. Die Bayern müssen sich da noch ein wenig gedulden, denn Zipser will zunächst noch einmal seine Chancen auf ein Engagement in den USA ausloten. "Ich denke, dass ich da auch hingehöre", sagte Zipser kürzlich.

"Wenn er mich fragen würde, würde ich ihm raten, nicht um jeden Preis in der NBA zu bleiben", sagte Svetislav Pesic, der ihn von 2013 bis 2016 bei Bayern trainierte, der AZ. "Er ist ein Spieler, der jetzt spielen muss. Er ist 24, jetzt ist die Zeit, eine Rolle zu übernehmen, Spielminuten zu bekommen."

Wenn er dieses Paket "nicht in den USA findet, soll er nicht denken, dass eine Rückkehr nach Europa ein Misserfolg wäre". Pesic erinnerte an zahlreiche Spieler, die "dann gestärkt erneut in die NBA gegangen sind". Sein neuer Verein müsse ihm die Möglichkeit bieten, "dein Talent in Qualität umzusetzen". Ein vertrautes Umfeld könnte dabei möglicherweise helfen.

Termine der Bayern-Basketballer

19. bis 24. August: Trainingslager in Riva del Garda/Italien

Freitag, 24. August, 18.30 Uhr: Aquila Basket Trento – FCBB (in Riva)

Mittwoch, 5. September, 19.30 Uhr: Iserlohn Kangaroos – FCBB

8./9. September: Teilnahme am Turnier von medi Bayreuth; Halbfinale gegen Kuban Krasnodar/Russland

20. bis 23. September: Teilnahme am "5. Zadar Basketball Tournament"

Freitag, 28. September, 20.30 Uhr: ratiopharm Ulm – FCBB (1. Spieltag BBL)

Mittwoch, 3. Oktober, 15 Uhr: FCBB – Rasta Vechta (2. Spieltag)

Sonntag, 7. Oktober, 15 Uhr: FCBB – Giessen 46ers (Pokal-Achtelfinale)

Freitag, 12. Oktober, 20.30 Uhr: FCBB – Efes Istanbul (1. Spieltag Euroleague)