München - Michael Köllner gab sich betont diplomatisch - gewurmt haben dürften ihn die beiden Elfmeter-Situationen aber trotzdem: "Über die Schiedsrichter-Entscheidung will ich nicht diskutieren. Es ist so, wie es ist", erklärte der Trainer des TSV 1860 nach dem Remis gegen Magdeburg. "Am Ende mussten wir einen Elfmeter hinnehmen und unserer ist zurückgenommen worden", lautete die nüchterne Analyse des Übungsleiters zur Leistung von Schiedsrichter Tobias Fritsch.