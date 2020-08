Wunsiedel/Augsburg - Weil er seinen Cola-Mix "Spatzi - Don't call it Spezi" genannt hat, hat der Brauer Richard Hopf aus dem oberfränkischen Wunsiedel nun viel Ärger am Hals. Ihm drohte eine einstweilige Verfügung, da der Name der geschützten Marke Spezi zu ähnlich sei, berichtete der Geschäftsführer der Brauerei Lang-Bräu.