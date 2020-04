Wunschkind? "Absolut!" Baby-Boom bei den ehemaligen "GNTM"-Kandidatinnen

Zwei frisch gebackene Mamas

Bereits im Oktober 2019 kündigte Marie Nasemann (31) ebenfalls via Instagram an, dass sie und ihr Freund, einer der Mitgründer der Berliner Eierlikör-Marke "Rübbelberg", ein Kind erwarten. Mittlerweile ist der Nachwuchs der Drittplatzierten aus Staffel vier von "GNTM" auf der Welt. Auf Instagram hat Nasemann ein Foto veröffentlicht, dass sie im Bett zeigt. Sie hält eine große Sushi-Platte in den Händen. "Darauf habe ich neun Monate gewartet", schreibt sie dazu. Neben ihr auf der Matratze liegt das Neugeborene.

Kürzlich ebenfalls bereits Mutter geworden ist Bruna Rodrigues, die 2018 in der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" zu sehen war. Am 16. März kam ihre Tochter Violetta Lisboa in Frankfurt zur Welt, wie Rodrigues noch am gleichen Tag bei Instagram erzählte. Freudig und ganz offensichtlich mega stolz präsentierte sie auf einem dazugehörigen Bild ihr Baby. Außerdem teilte das Model mit ihren mehr als 100.000 Followern mehrere Impressionen aus der Schwangerschaft. Seither postet Rodrigues immer mal wieder Fotos von sich und ihrer Kleinen. Zuletzt versicherte sie zu einer der Aufnahmen, dass sie die "glücklichste Mama der Welt" sei.