"Würde ihn so gern umarmen" Heidi Klum und Tom Kaulitz knutschen in Corona-Quarantäne

Heidi Klum (46) befindet sich derzeit in selbst auferlegter Quarantäne und wartet auf den Befund ihres Coronatests. Auch ihr Mann, Tom Kaulitz (30), muss nach der Rückkehr eines Tour-Konzerts vorläufig in Isolation. Via Instagram meldet sich das deutsche Supermodel erneut zu Wort und schickt einen süßen Kuss der beiden durch eine Glasscheibe um die Welt. Dazu kommentiert sie: "Ich war die ganze Woche krank. [...] So sehr ich mich danach sehne, ihn zu umarmen und zu küssen, ist es wichtig, das Richtige zu tun."