München - Zwei Hochbeete für die Kita, neue Fußballtore im Park, Unterstützung für den Auftritt eines Laienchors aus dem Stadtteil oder ein Fest im Viertel – für all das kann es Geld von der Stadt geben. Auch Projekte wie der Druck eines Flyers für eine studentische Kunst-Ausstellung, mehr Fahrradständer in der Straße, größere Mülleimer oder eine längere Rutsche am Spielplatz werden unterstützt.