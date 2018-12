Wovon die Partei träumt CSU berät über "Zukunftskonto" und "Steuerbremse"

Die Zeiten, in denen die CSU in ihrer Winterklausur keine Gelegenheit ausließ, um Einwanderungs- und Asylrecht zu verschärfen, sind vorbei. In der Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten, die am Donnerstag in Seeon startet, wandelt die CSU vielmehr auf den Spuren der FDP und versucht sich als Steuerentlastungspartei zu profilieren.