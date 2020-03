Demnach wurde eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis München gegen 1.20 Uhr in einer Grünanlage in der Nähe der S-Bahnstation Lochhausen überfallen. Der Unbekannte griff sie an und schlug ihr ins Gesicht, woraufhin die Frau zu Boden fiel. Dann stieg er ihr nach und versuchte, die Frau zum Oralverkehr zu zwingen, doch die 26-Jährige wehrte sich und konnte den Angreifer so in die Flucht schlagen.