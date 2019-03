SPD rügt: Die Maßnahmen kommen verspätet

Die Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 in Bayern 500.000 Wohnungen zu errichten. 10.000 neue Wohnungen soll die staatliche Wohnungsbaugesellschaft "Bayernheim" schaffen. Die Bayernheim GmbH entwickle aktuell 17 Projekte an 12 Standorten mit rund 2.600 Wohnungen, hieß es. Weitere 13 Projekte in neun Gemeinden seien in Planung.