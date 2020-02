Drogen-Razzia im Heart brachte Ermittlungen ins Rollen

Der Drogen-Skandal in den Reihen der Polizei flog auf nach Rauschgift-Razzien im Nobel-Club "Heart" am Lenbachplatz. Zuletzt durchsuchten Polizisten am 13. April 2019 frühmorgens den Club. Etwa 180 Gäste hielten sich im Heart auf. Die Razzia dauerte mehr als vier Stunden.