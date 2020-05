Feldmoching - Kurz nach 22 Uhr am Donnerstag hatte eine Nachbarin die Flammen auf dem gegenüberliegenden Balkon entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in der Kristallstraße eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen, darunter auch die beiden Bewohnerinnen der betroffenen Wohnung.