Wohlfühlen in Sandalen Beauty-Tipps für schöne Füße im Sommer

Im Anschluss an das Bad empfiehlt sich ein Fußpeeling. Dieses lässt sich ganz einfach aus Zucker und Honig oder Kaffeesatz und Olivenöl selbst herstellen, ist aber auch in jedem Drogeriemarkt erhältlich. Die in dem Peeling enthaltenen Schleifpartikel tragen die abgestorbenen Hautzellen an den Füßen ab und sorgen für weiche Haut.