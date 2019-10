Kohnen hatte in Berlin an den Koalitionsgesprächen zum Thema Bauen und Wohnen teilgenommen. "Die CSU hat nur gemauert“, sagte sie am Dienstag. "Dass sich der Minister jetzt so hinstellt, als hätte er den Mieterschutz und die Mietpreisbremse erfunden, ist ausgesprochen dreist." Die CSU habe keine Mietpreisbremse "geschweige denn eine niedrigere Modernisierungsumlage" gewollt.