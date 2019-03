München - Münchner Dieselfahrer können aufatmen: Die Stadt nimmt von Fahrverboten Abstand – auch bei hoch belasteten Strecken. Die Luftqualität in der City habe sich vergangenes Jahr so stark verbessert, schreibt Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) in einer Vorlage für eine Stadtratssitzung am Dienstag, dass auch ohne derartige Eingriffe wohl schon bald überall die europäischen Grenzwerte eingehalten würden.