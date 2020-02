Ein Beispiel ist für ihn die Erhöhung der Quote für die Sozialgerechte Bodennutzung, die Sobon. Schon jetzt beeinflusse eine höhere Quote für Sozialwohnungen und preisgedämpfte Wohnungen die Mietpreise. "So gut wie jeder Investor betreibt Mischkalkulation", warnt Stürzer. Je höher der Teil der Wohnungen ist, die er günstiger vermieten oder verkaufen muss, umso höherer würden die Mietpreise für die restlichen Wohnungen ausfallen. "Das spricht bloß kaum einer laut aus", sagt Stürzer.