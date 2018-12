Brexit-Chaos lähmt die Union

Die Vorstellung, dass der Austritt Großbritanniens aus der EU nicht mit einem ordentlichen Deal abgewickelt werden kann, lähmt die Union. Zu groß sind die Ängste vor einem Rückfall in die europäische Steinzeit, in der die Staaten sich an ihren Grenzen gegenseitig mit Zöllen und Visa überzogen – und einander durch die Zurückweisung von Nachbarn Steine in den Weg legten.