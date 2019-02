Bar M’Uniquo: Wermut mit Ausblick

Wer in den zwölften Stock fährt, genießt einen 360-Grad-Rundumblick und hat die Möglichkeit, sich Glas für Glas in Wermut (auch aus dem Fass gezapft) zu verlieben. In der Bar M’Uniquo arbeitet Mixologe Christian Schmidt am liebsten mit dem aufgespriteten Wein, der Wermutkraut enthalten muss und ansonsten oft mit allerhand Gewürzen und Kräutern aromatisiert ist.