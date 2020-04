Poing - Alle betroffenen Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen sind für 14 Tage in Quarantäne, die Belegschaft ist so vorübergehend um 50 Prozent reduziert: Im Logistikzentrum eines Modehändlers in Poing im Landkreis Ebersberg haben sich 61 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.