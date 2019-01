Wo guckt man zuerst hin? Heidi Klum zeigt ihre kostbarsten Schätze

Seit der Verlobung am 24. Dezember wird gemunkelt, ob Heidi Klum und Tom Kaulitz noch 2019 heiraten werden. Wie ein Insider von "Life & Style" erfahren haben will, soll die Hochzeit in Deutschland stattfinden. "Heidi plant eine große Hochzeit in Köln, nicht weit von ihrem Herkunftsort entfernt." Und weiter: "Sie sagt, es wird ein Fest voller Liebe mit den Familien der beiden und der besten deutschen Küche. Es sollen Bratwürste, Schnitzel und natürlich Bier serviert werden."