Bierofka: "Haben eine Riesenchance"

Für den TSV bedeutet das aktuell also: Bei einer Pleite gegen Würzburg (Montag, 19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) rutscht man wieder in die Gefahrenzone der Abstiegsränge, ein Sieg kann die Sechzger in vordere Tabellendrittel katapultieren. Für Bierofka ein positiver Druck: "Wir haben eine Riesenchance, können uns von den hinteren Plätzen absetzen und den Anschluss an das vordere Tabellendrittel schaffen."