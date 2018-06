WM-Gespräch David Villa: "Spanien ist auf dem Weg zurück zu altem Glanz"

2014 war die Magie dahin, Spanien scheiterte sensationell in der Vorrunde, dabei war man auch da wieder einer der Titelfavoriten.

Es gibt auch keine Erklärung für das, was damals passiert ist. Es tat weh, keine Frage. Aber so ist Fußball, er ist unberechenbar, das macht aber auch seine Faszination aus. Keiner kann vorhersagen, was passiert. Du kannst die beste Mannschaft haben, aber trotzdem alles verlieren, du kannst unterlegen sein, aber dich trotzdem durchsetzen. Die einzige Erklärung, die ich gelten lasse, ist die, dass unsere Rivalen in diesen Spielen besser waren als wir.

Ist die Magie wieder zurück?

Ich denke, dass Spanien auf dem Weg ist, an alten Glanz und Gloria anzuknüpfen. Für mich gehören wir definitiv zu den Titelfavoriten, wir werden ein Wörtchen mitreden, wenn es darum geht, am Ende den Pokal hochhalten zu können.

Sie haben nach drei Jahren Abwesenheit in der WM-Qualifikation gegen Italien Ihr Comeback für Spanien gegeben. Wie war das?

Überwältigend! Wenn immer Spanien glaubt, dass ich helfen kann, werde ich das tun. Es gibt kein Trikot der Welt, dass ich mit mehr Herzblut getragen, dass ich lieber durchgeschwitzt habe. Ich muss zugeben, ich war sogar ein bisschen nervös und aufgeregt vor dem Spiel.

Villa mit Riesen-Lob für Ronaldo

Ihr Spitzname lautet Maravilla – was Wunder bedeutet. Das hat mit Ihrer Lebensgeschichte zu tun, Sie hatten als Kind einen schweren Unfall.

Das stimmt, ich war vier Jahre alt. Ich selber habe keine Erinnerung daran, aber ich weiß davon aus den Erzählungen meiner Eltern. Es war eine ganz, ganz schwere Zeit für Sie, denn ich habe mir einen so komplizierten Beinbruch zugezogen, dass die Ärzte sich nicht sicher waren, ob sie mein Bein retten könnten. Sie hatten schon darüber beraten, ob eine Amputation notwendig sei. Für meine Eltern war das eine fürchterliche Zeit, es war sicher ein kleines Wunder, ein Maravilla, dass alles gut gegangen ist und ich mit diesem Bein die Erfolge feiern konnte, die Sie vorher aufgezählt haben.

Was halten Sie denn von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, der gleich im ersten Gruppenspiel den Spaniern beim 3:3 einen Dreierpack einschenkte?

Man muss Ronaldo einfach großen Respekt zollen. Er ist ein ganz außergewöhnlicher Spieler. Man darf nicht vergessen, dass sich nicht nur alle Augen der Zuschauer auf ihn richten, sondern alle Trainer ihre Mannschaften auf Ronaldo besonders einstellen. Und trotzdem alles getan wird, um ihn mit allen Mitteln zu stoppen, findet er immer wieder einen Weg, Spiele zu entscheiden. Es ist doppelt beeindruckend, wenn man das schafft, obwohl sich alle auf einen einstellen. Er gehört sicher zu den größten Spielern, die je den Platz betreten haben.

Sie sind 36, sind im Herbst Ihrer Karriere, spielen in New York. Wie wollen Sie, dass sich die Menschen, die sich mit der Geschichte des Fußballs befassen, an Sie erinnern?

Wenn sie sich überhaupt erinnern, ist das ein großes Kompliment. Ansonsten sollen sie nur sagen, dass David Villa ein Spieler war, der immer alles gegeben hat, was in ihm steckte, der nie etwas zurückgehalten hat. Wenn er an einem Tag nicht gut war, dann nicht, weil er nicht wollte, sondern weil es nicht besser ging.

Lesen Sie hier: Palina Rojinski über Fußball, Fusel und Frauen