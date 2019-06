Witziges Werbevideo "Bay(ern) Watch": Lothar Matthäus macht einen auf David Hasselhoff

Was es damit auf sich hat? Das erklärt er am Ende des Clips in seinem unverwechselbaren Fränklisch (Mischung aus Fränkisch und Englisch): "I am ready, and you? See you on July 17, here in L.A. Mia san Mia!" Der Hintergrund: Am 17. Juli ertönt der Anpfiff des Auftaktspiels vom FC Bayern im International Champions Cup gegen den englischen Vertreter FC Arsenal.