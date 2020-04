Witziger TV-Auftritt Darum schaut sich Prinz William "Tiger King" nicht an

William war per Videoanruf in die TV-Show "The Big Night In" zugeschaltet und fragte Gastgeber Stephen Fry (62) in einem kurzen Comedy-Sketch, ob er etwas Gutes im Fernsehen gesehen habe. Es sei "die Hölle ohne 'EastEnders'", scherzte er über die Soap-Pause. Als ihm der Moderator dann "Tiger King" empfahl, antwortete der Royal: "Ich vermeide Shows über königliche Personen." In den sozialen Medien wurde William für seine humorvolle Einlage gefeiert, die Fans freuten sich über die witzige Seite des Royals.