Witzig, kurios, beliebt "Schlag den Star": Das waren Eltons Highlights

Schimpfende Lenas

Besonders schockiert haben Elton dagegen zwei Damen. Topmodel Lena Gercke (32) und Sängerin Lena Meyer-Landrut (28, "Better") nahmen im Duell gegeneinander kein Blatt vor den Mund: "Wie können aus zwei so hübschen Mündern nur so viele unschöne Wörter rauskommen? Unsere liebreizenden Lenas haben beide geflucht wie eine ganze Rohrspatz-Kolonie."