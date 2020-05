"Ich erwarte Zwillinge", schreibt die werdende Mutter und wendet sich in einem Internetchat direkt an den flüchtigen Unfallverursacher. Lidija B.: "Wenn du das liest, dann bitte stell' dich. Bitte tu es für seine Kinder!" Ihr Mann Fabio (37) war am Sonntag mit Freunden aus Ottobrunn zu einer Radltour aufgebrochen. Auf dem Rückweg begegnete er in der Hochstraße einem zweiten Radler, der ihn abdrängte. Beide stürzten.