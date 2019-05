Sich in Küche und Schänke aufhalten, in Betriebsräumen und dem Reservierungsbüro, aber auch Reklamationen nachgehen oder Gästen Plätze zuweisen. Einen Geschäftsführer nur vorzuschieben, ist grundsätzlich verboten. Das Wirtschaftsreferat könnte also aufwendig kontrollieren, welche Aufgaben Wiggerl Hagn noch im Zelt übernimmt – und dann auch Stephanie Spendler in letzter Konsequenz die Konzession entziehen, wenn ihr Vater weiter im Löwenbräuzelt aktiv ist.