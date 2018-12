München - Was hatte sich Präsident Robert Reisinger gefreut. "Der TSV 1860 hat die Liga-Zulassung ohne finanzielle Auflagen erhalten. Es ist lange her, dass das zuletzt der Fall war", erklärte das Vereinsoberhaupt der Löwen noch im Juni. Am heutigen Freitag läuft allerdings doch eine verlängerte Frist ab. Für die Turnus-Prüfung war die Deadline eigentlich schon am 31. Oktober.