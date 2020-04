München - Noch am Mittwochmittag sprach sich Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel für eine Beibehaltung der Abstiegs-Regelung in der 3. Liga aus - nun scheint es tatsächlich so zu kommen. Wie die "Bild" am Abend berichtete, ist eine Aussetzung im Falle einer Fortführung der 3. Liga kein Thema mehr beim Deutschen Fußball Bund (DFB).