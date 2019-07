"Wir wurden vergessen" Warum sich Sharon Stone mit Prinzessin Diana vergleicht

"Ich hatte meinen Platz im Business verloren. Zuvor war ich so etwas wie der heißeste Film-Star", so Stone weiter. Ihr Schicksal zu der Zeit erinnere sie an Prinzessin Diana. "Wir waren so berühmt - und dann starb sie und ich hatte einen Schlaganfall. Und wir wurden vergessen", erklärte Stone. Die Schauspielerin setzt sich mittlerweile für die Aufklärung von Gehirnerkrankungen bei Frauen ein und warnt, bei extremen Kopfschmerzen sofort ins Krankenhaus zu gehen. "Ich selbst bin vier Tage zu spät gegangen. Ich hatte bei meiner OP eine einprozentige Überlebenschance."