Doch viele Anwohner sind längst nicht so begeistert, darunter auch Florentine Katharina Schiemenz. Der größte Streitpunkt: Die Bürohäuser sollen im Süden an ihrer höchsten Stelle 68 Meter hoch werden. Die Bürgerinitiative hatte deshalb einen Tag vor dem Feriensenat am Mittwoch, der in Notbesetzung stattfand, gefordert, dass die Beschlussvorlage von der Tagesordnung verschoben wird und die Anwohner in die weiteren Planungen mit einbezogen werden. Schiemenz hatte schon im Vorfeld alle Stadträte angeschrieben. Doch nur Linken-Stadträtin Brigitte Wolf und die ÖDP hätten Interesse an ihrem Schreiben bekundet. Brigitte Wolf hatte im Feriensenat auch eine Vertagung beantragt. Diese wurde jedoch abgelehnt.