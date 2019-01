Dinah Pfaus-Schilffarth gehörte in den Jahren 1996 bis 1998 zum Cast von "Verbotene Liebe". Sie spielte die Rolle der Cleo Winter. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann, den Schauspieler Roland Pfaus (51), kennen. Er war in der ARD-Vorabendserie als Tim Sander zu sehen. Zusammen haben sie zwei Söhne.