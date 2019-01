In der "Spülhölle" werden Gisele Oppermann und Bastian Yotta mit Kuh-Urin, Schleim, Fischabfällen und Kakerlaken gequält. Ein großer Wassertank wird in sechs Ekel-Spülungen über eine Art Rutsche geleert. Aus dieser Rutsche schauen nur die beiden Köpfe der Camper und jeweils eine Hand heraus. Dabei schlägt sich ausgerechnet GNTM-Heulsuse am besten. Sie holt vier Sterne. Bastian Yotta keinen einzigen. Völlig euphorisiert springt Gisele heraus: "Geil!" Als Bastian mit ihr abklatschen will, weigert sie sich: "Lass‘ mich! Ich weiß, dass ich das super gemacht habe – und du hast keinen geholt! Ich bin sauer, weil du mir die ganze Zeit irgendwie Mut und auf großen Macker machst! Du hast ne' Riesenhand und holst nicht mal einen Stern!"