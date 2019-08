"Wir haben es getan" Heidi Klum und Tom Kaulitz: Das erste Hochzeitsfoto ist da!

Endlich ist es da: Das erste Hochzeitsfoto von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29). Am vergangenen Samstag gaben sich die beiden auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort. Details über Zeremonie, Feier und Gästeliste sind kaum bekannt. Das Brautpaar sowie alle Angehörigen übten sich gekonnt in Stillschweigen. Einen ersten, intimen Einblick in ihren ganz besonderen Tag teilten "Mr. & Mrs. Kaulitz" bei Instagram nun aber doch.