Wedekindplatz: WC-Wagen und größere Mülleimer

Der Bezirksausschuss (BA) Schwabing-Freimann hat sich der Sache am Wedekindplatz angenommen. Und nach einer lebhaften Diskussion am Dienstagabend, mit den Konfliktmanagern von "Akim", der Polizei, Anwohnern und Lokalpolitikern, wurde mehrheitlich ein Antrag von BA-Mitglied Lars Mentrup (SPD) beschlossen. So schnell wie möglich soll ein WC-Wagen mit ausreichender Kapazität aufgestellt werden, "an der Occamstraße, entweder an der Hausnummer 3 oder an der 5", sagt BA-Chef Patric Wolf (CSU).