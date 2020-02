Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gibt es ab dem Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag bis in tiefe Lagen zum Teil heftige Schneefälle, auf den Straßen wird's glatt. Am Freitag noch Schneeschauer, die Höchsttemperaturen liegen bei 1 Grad in den östlichen Mittelgebirgen bis 8 Grad westlich des Spessarts.