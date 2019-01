Wenn Räder durchdrehen: Gegen durchdrehende Räder beim Losfahren auf Schnee kann vor die Reifen gestreuter Sand helfen. Daher sollte im Winter immer in einem kleinen Sack abgefüllter Sand an Bord sein, rät der ADAC. Für mehr Haftung eignen sich auch Gummifußmatten vor den Antriebsrädern. Bei größeren Schneehaufen etwa von Räumfahrzeugen am Straßenrand hilft aber nur freischaufeln: Eine passende Schaufel und Handschuhe sollten immer im Kofferraum sein.

Zu spät kommen: Wer wegen des Wetters zu spät zur Arbeit kommt, riskiert unter Umständen eine Abmahnung. Schneefall oder Eisglätte entschuldigt die Verspätung nicht - außer, der Schneefall setzt völlig überraschend ein. Für die verpasste Arbeitszeit können Arbeitnehmer grundsätzlich keine Bezahlung erwarten. Mitarbeiter müssen also entweder nacharbeiten oder anteilig Urlaub nehmen.

Pflanzen freischütten: Pflanzen sollen eigentlich nur ihr eigenes Gewicht tragen - das gilt auch für Bäume. Deshalb kann es passieren, dass sie umstürzen, wenn die Schneelast auf den Ästen zu hoch ist. Das kann sehr gefährlich werden. Grundsätzlich ist es gut, die Schneeschicht von Ästen früh herunterzuschütteln, empfiehlt die Internetplattform Gartenpflege-Tipps. Das gilt für Bäume wie für Hecken und andere Pflanzen – ansonsten besteht Bruchgefahr. Wenn die Schneemassen jedoch zu massiv sind wie aktuell, sollte man sich lieber fernhalten.

Hausdächer räumen: Nach Straßen und Schienen kann der Schnee auch für Hausdächer zum Problem werden. Wie viel Schneelast ein Dach aushält, können Hauseigentümer im sogenannten Standsicherheitsnachweis für das Gebäude nachlesen. Dabei ist nicht die Schneehöhe, sondern das Gewicht maßgeblich, wie einem Merkblatt des Innenministeriums zu entnehmen ist. Denn: Pulverschnee ist wesentlich leichter als Nassschnee, und Nassschnee ist leichter als Eis. So wiegen zehn Zentimeter frisch gefallener Pulverschnee etwa zehn Kilogramm pro Quadratmeter. Zehn Zentimeter Nassschnee hingegen wiegen bis zu 40 Kilo pro Quadratmeter. Eine zehn Zentimeter dicke Eisschicht wiegt bis zu 90 Kilo pro Quadratmeter - und ist fast so schwer wie zehn Zentimeter hoch stehendes Wasser (100 Kilo/Quadratmeter).

Erkältung vorbeugen: Kälte steckt der Organismus nur bedingt gut weg. 37 Grad Kerntemperatur muss der Körper aufrecht erhalten. Gesunden gelingt das problemlos, für Kranke, aber auch Ältere kann es eine erhebliche Belastung sein. Deshalb ist es wichtig, sich warm anzuziehen und vor allem die Extremitäten gut mit isolierender Kleidung zu schützen. Auch Tee sowie heißes und nahrhaftes Essen helfen, die Wärme zu halten. Denn bei Kälte verbrennt er auch mehr Kalorien. Auch Vitamine sind jetzt wichtig - und viel Wurzelgemüse essen, das auch scharf und bitter sein darf: "Das stärkt die Abwehrkräfte und wärmt von innen", so der Arzt Andreas Michalsen.

Kein Geld zurück: Wer im Skiurlaub ist oder war, das Skigebiet wegen Extremwetter aber schließen musste, bleibt in der Regel auf den Kosten für den Skipass sitzen. Skigebiete und Liftbetreiber schließen eine Erstattung wegen Schlechtwetter in ihren Geschäftsbedingungen meist aus. So erklärt beispielsweise Ski Amadé in Österreich: "Witterungsbedingte oder aus anderen technischen Gründen erforderliche Betriebseinstellungen von Anlagen, Pisten oder ganzen Skigebieten, Lawinengefahr, vorzeitige Abreise oder Unterbrechung begründen keinen Anspruch auf Entgelterstattung oder Gültigkeitsverlängerung." Pauschalurlauber, die ihren Winterurlaub über einen Reiseveranstalter gebucht haben, gehen ebenfalls leer aus. Auch der Veranstalter kann für das Wetter nicht garantieren. Es besteht kein Anspruch auf Schadenersatz.

Hohe Bergungskosten: Wenn beim Wintersport in den Alpen ein Unfall passiert, können für eine Rettung schnell mehrere tausend Euro an Kosten zusammenkommen. Skifahrer können sich finanziell absichern, etwa durch Mitgliedschaften in verschiedenen Organisationen. Wer etwa den österreichischen Alpenverein, die Naturfreunde oder die Bergrettung Österreichs mit einem jährlichen Beitrag zwischen rund 25 und 60 Euro unterstützt, bekommt Bergungskosten zwischen 15.000 und 25.000 rückerstattet. Der Schutz des Deutschen Alpenvereins gilt sogar weltweit und deckt Bergungen für bis zu 25.000 Euro ab.

Lesen sie auch: Schnee-Chaos in Bayern: Bahn stellt Regionalverkehr teilweise ein

Lesen Sie auch: Schnee-Drama in Aying - Erschlagener Junge (9) wurde erst nach 40 Minuten entdeckt