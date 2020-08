Sind öffentliche Auftritte möglich?

Die Queen ist derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie ihre jährliche Sommerpause verbringt. Normalerweise kommt sie im Oktober nach London zurück. In diesem Jahr soll sie Windsor den Vorzug geben, wo sie bereits vor ihrem Sommerurlaub mit Ehemann Prinz Philip (99) seit Mitte März in Corona-Isolation war. Ein Insider aus dem Königshaus erklärte dem Bericht nach, dass der Wunsch bestehe, in den Buckingham Palast zurückzukehren, allerdings nur, wenn der Queen offiziell dazu geraten werde. Und das sei wahrscheinlich erst der Fall, wenn die Covid-Gefahr beseitigt ist.