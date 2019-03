Die Münchner Feuerwehr warnt bereits vor dem Sturm – die ersten unwetterbedingten Einsätze würden bereits laufen. "In den kommenden Stunden ist weiter mit heftigen Sturmböen zu rechnen", teilen die Einsatzkräfte via Twitter mit. Ein solcher Unwetter-Einsatz ereignete sich am Mittag, als ein umgekippter Baum auf die Gleise fiel und so teilweise die S-Bahnlinie S2 lahmlegte.