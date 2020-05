Münchner A&O-Hostels belegen Schlafräume nur mit Hälfte der Gäste

Auch bei den günstigeren Hostels in München hat man die letzten Wochen genützt, um sich Sicherheits- und Hygienepläne nicht nur auszudenken, sondern auch in Teilen die Eingangsbereiche, Rezeptionen und Lobbys umzubauen. 501 Zimmer etwa bieten die drei Münchner Häuser der A&O-Hostels an, viele davon sind Mehrbettzimmer, die Schulklassen, Jugendgruppen oder Rucksackreisende aus aller Welt bislang gern genutzt haben.

"Wir belegen diese Schlafräume jetzt sicherheitshalber nur noch mit der Hälfte der Gäste", sagt Sprecherin Petra Zahrt zur AZ. "Wir desinfizieren die Zimmer nach jeder Abreise intensiv, und die öffentlichen Bereiche, in denen unsere Gäste sitzen oder auch am Laptop arbeiten, alle vier Stunden." Bislang waren 60 Prozent der Gäste Reisende aus Deutschland, der Rest aus dem Ausland. "Wir hoffen, dass nach dem Lockdown viele Menschen aus Deutschland unsere Gäste werden, auch Familien und Senioren, die Lust auf Städtereisen haben", so Petra Zahrt weiter.

Und wie schaut es bei den kleinen Hotels und Pensionen aus? Rudi Bayer vom Hotel Mariandl am Beethovenplatz, der im Schnitt fünf von seinen 30 Zimmern auch in den letzten Wochen mit Geschäftsreisenden belegt hatte, will noch auf konkrete Handlungsanweisungen von der Staatsregierung für die touristischen Gäste warten. "Ich hoffe, dass da nächste Woche noch genauere Infos kommen, was wir tun sollen."

Sicher ist auch für ihn, dass er die Café- und Biergartentische auseinanderschieben muss. Und dass es sein legendäres Frühstücksbuffet im Frühstücksraum so nicht mehr geben wird. "Um Frühstück aufs Zimmer zu bringen, haben wir zu wenig Personal", sagt er zur AZ. "Wir werden also auch abgepackte Sachen servieren müssen, und statt aufgeschnittenem Baguette halt dann Semmeln in Tütchen – keine schöne Vorstellung für mich. Aber was muss, das muss halt, wir machen das dann auch so."

Aiwanger: "Urlaub in Bayern kann man mit gutem Gefühl genießen"

Bayerns Wirtschaftsminster Hubert Aiwanger (FW) hat sich am Donnerstag vor Ort auch schon mal nach den Sicherheits- und Hygieneneuerungen für die künftigen München-Urlauber umgeschaut – im Westin Grand München, auf Einladung der "Munich Hotel Alliance", in der 27 Münchner Hotels zusammengeschlossen sind.

"Die bayerische Hotellerie kann die erhöhten Hygiene-Anforderungen erfüllen, die als Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus nötig sind", schließt Aiwanger. "Die Gäste können sich zurecht willkommen und sicher fühlen – und den Urlaub im Freistaat mit einem guten Gefühl genießen."

Lesen Sie hier: Stadt fordert - Lasst die Jugendzentren öffnen!