Clemens Schick und Fleur Geffrier: Kollegen bei "Das Boot"

Die beiden wilden Tänzer kennen sich vom Set: Die Französin Fleur Geffrier kennt man in Deutschland vor allem aus der Fernsehserie "Das Boot", in der sie "Margot Bostal" spielt. In der zweiten Staffel der Sky-Serie wird auch Clemens Schick als Teil der Besetzung zu sehen sein. Er spielt den U-Boot-Kommandanten "Johannes von Reinhartz". Start der neuen Staffel ist laut Sky der 24. April 2020.