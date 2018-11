Wilde Heimat Der Kranich

Am Freitag, 2. November, hat sich im Landkreis Landshut ein Naturspektakel der besonderen Art ereignet: Kurz nach 15 Uhr bei Wurmsham, zwischen 16 und 17 Uhr in Landshut und kurze Zeit später in Rottenburg an der Laaber. Große graue Vögel in riesigen Pfeilformationen mit langem Hals, ausgestreckten Beinen und trompetenden Rufen waren dort zu sehen und zu hören.