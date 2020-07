Reinbold: "Ich hab schon mal besser geschlafen"

Haben Sie schlaflose Nächte?

Jedes Geschäft birgt ein Risiko, immer. Gerade ist es besonders hart, so hart wie selten zuvor. Auch ich habe schon mal besser geschlafen. In Panik zu verfallen, bringt auch nichts. Ich probiere, nach vorn zu schauen. Doch ich verstehe jeden, dem es gerade alles andere als gut geht. Mehr Bauchschmerzen als die Wiesn bereitet mir nur das Geschäft in der Innenstadt.