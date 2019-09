Drachen basteln – auf dem Rodelhügel in Riem

Blauer Himmel, Blätter, die langsam bunt werden und: Wind! Auf dem Rodelhügel im Riemer Park (De-Gasperi-Bogen) steigt am Samstag und Sonntag, jeweils 12 bis 17 Uhr, das "Drachenfest", eine luftige Gaudi für Kinder und Familien.

Kinder ab acht Jahren können unter Anleitung Drachen und Bumerangs bauen und im "Drachen-Designstudio" verschönern. Die Kleineren ab sechs dürfen Fluggeräte aller Art aus Papier basteln.

Außerdem gibt es Lenkdrachenvorführungen und diverse Wind- und Wetterspiele. Das Fest, das der Verein Kultur & Spielraum organisiert, ist für alle kostenlos.

Kippen sammeln

Am Samstag ist weltweit "Clean up Day", die Münchner sind deshalb eingeladen, von 11 bis 13 Uhr zwischen Gärtnerplatz und Eisbachwelle Zigarettenkippen aufzusammeln. Die Stummel recyceln die Münchner Surfboard-Macher von WAU dann zu einem Surfbrett, die Sammelaktion organisiert das Münchner Kreativkollektiv "rehab republic". Treffpunkt ist um 11 Uhr am Gärtnerplatz.

"Wiesn" mit Panorama – auf der Zugspitze

Wer der Wiesn nicht ganz entfliehen, aber gleichzeitig in die Berge will, könnte hier richtig sein: beim "Zugspitze Oktoberfest", das ab Samstag (bis 29. September) in 2962 Meter Höhe steigt – bei schönstem Ausblick von der Zugspitze. Ozapft is’ am Samstag um 11 Uhr mit der Bürgermusikkapelle Ehrwald, es gibt Paulaner Oktoberfestbier, Brezn, bayerische und Tiroler Schmankerl und angeblich auch "Festzeltstimmung" im Panorama-Gipfelrestaurant. Ab 14 Uhr spielen dann "Die frechen Engel" auf – es darf getanzt werden. Hinauf bringt die Tiroler Zugspitzbahn. Tischreservierung: Telefon: 0043/56 73-23 09

Offene Ateliers

Die Künstler im Atelierhaus am Domagkpark öffnen dieses Wochenende bei den "Domagkateliertagen" ihre 60 Ateliers und zeigen ihre aktuellen Arbeiten. Da ist fast jedes Genre der zeitgenössischen Kunst vertreten (jeweils 14 bis 20 Uhr; Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 30). Dazu gibt es Videokunst, Performances, Musik und Foodtrucks.